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Haberler Fotohaber UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:07

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

UEFA ülke puanı sıralaması son durum araştırmaları başladı. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup maçları sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nden sürdürecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu'nu lider noktaladı. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0 yenerek grubu son sırada bitirdi. Türkiye'nin güncel ülke puanı merak ediliyor. Peki, Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 15 Aralık 2023 son durum…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelelerine devam ediyor. Temsilcilerimiz aldıkları beraberlik ve galibiyet ile Türkiye'nin puanını yükseltmeyi hedefliyor. Peki, ülke puanında son durum ne? İşte, 2023 UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI KAÇ, KAÇINCI SIRADA?
1-İNGİLTERE: 97.928
2-İSPANYA: 85.239

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

3-İTALYA: 81.426
4-ALMANYA: 79.481

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

5-FRANSA: 60.164
6-HOLLANDA: 59.500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

7-PORTEKİZ: 52.482
8-BELÇİKA: 44.200

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