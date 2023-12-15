UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelelerine devam ediyor. Temsilcilerimiz aldıkları beraberlik ve galibiyet ile Türkiye'nin puanını yükseltmeyi hedefliyor. Peki, ülke puanında son durum ne? İşte, 2023 UEFA ülke puanı sıralaması.