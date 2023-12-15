UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 15 ARALIK 2023 | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray sıralamadaki yeri

UEFA ülke puanı sıralaması son durum araştırmaları başladı. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup maçları sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nden sürdürecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, H Grubu'nu lider noktaladı. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0 yenerek grubu son sırada bitirdi. Türkiye'nin güncel ülke puanı merak ediliyor. Peki, Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, 15 Aralık 2023 son durum…