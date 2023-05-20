Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle! CEV Şampiyonlar Ligi finali Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 18:47

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı mücadele edecek. Alpitour Spor Salonu'nda oynanacak maçın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. Avrupa kadın kulüpler voleybol düzeyinin en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde final Vakıfbank – Eczacıbaşı arasında oynanacak. Maçı takip etmek isteyenler, "Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar