Vakıfbank- Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kupa Voley’de şampiyon belli oluyor! Ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı, final etabına kalan iki takım için de büyük bir öneme sahip. Kadınlar Kupa Voley Finalinde karşılaşan iki takım, adını şampiyon olarak yazdırabilmek için kıran kırana mücadele vererek soğuk terler dökecek. Peki, Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı ne zama, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevaplar…