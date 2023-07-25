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Haberler Fotohaber Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 21:09

Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile sahada kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle noktalanırken ilk 45 dakikada sarı-kırmızılı temsilcimiz, Zaniolo ile çok sayıda gol pozisyonundan eli boş döndü. Müsabakanın ikinci yarıda her iki takımın da kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberlikle noktalanırken müsabakanın özetine erişmek isteyenler "Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Zalgiris Galatasaray maç özeti detayları ve tüm bilgiler.

Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları kapsamında Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçın özet detaylarını merak eden futbolseverler yoğun olarak Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller detayları şöyle;

Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Galatasaray'ın, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Müsabaka ikinci yarıda 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

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Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

SON DAKİKA