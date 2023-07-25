Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile sahada kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle noktalanırken ilk 45 dakikada sarı-kırmızılı temsilcimiz, Zaniolo ile çok sayıda gol pozisyonundan eli boş döndü. Müsabakanın ikinci yarıda her iki takımın da kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberlikle noktalanırken müsabakanın özetine erişmek isteyenler "Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Zalgiris Galatasaray maç özeti detayları ve tüm bilgiler.