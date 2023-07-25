Zalgiris Galatasaray maç özeti | UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 21:09

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile sahada kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle noktalanırken ilk 45 dakikada sarı-kırmızılı temsilcimiz, Zaniolo ile çok sayıda gol pozisyonundan eli boş döndü. Müsabakanın ikinci yarıda her iki takımın da kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberlikle noktalanırken müsabakanın özetine erişmek isteyenler "Zalgiris Galatasaray maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Zalgiris Galatasaray maç özeti detayları ve tüm bilgiler.