1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUN KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Çılgın Sayısal Loto oyununda 1 ile 90 arasındaki sayılar arasından 6 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Her çekilişte küreden 6 numara + 1 Joker numarası çekilmektedir. Oynanan her kolon için en az 2, en fazla 6 numara doğru tahmin edilerek ikramiye kazanılabilir. 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretmekte ve katlanarak büyümeye devam etmektedir.