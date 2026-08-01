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Haberler Fotohaber Yaşam 1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 01.08.2026 19:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 19:43

1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Haftanın son çekilişi için heyecan zirvede! 1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da başlayacak çekilişle belli oluyor. Şans oyunu severler büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları merakla bekliyor. Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve canlı yayın detayları yayında.

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1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Şans tutkunları, haftanın üç günü düzenlenen dev organizasyonun bu akşamki etabına kilitlendi. Saat 21.00'e kadar kupon yatırma işlemleri devam ederken gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek canlı yayına çevrildi. Kazandıran 6 numara, Joker ve Süperstar eşliğinde dijital sistem üzerinden anlık olarak ilan edilecek.

1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yürütülen çekiliş organizasyonu tamamlanır tamamlanmaz kazanan numaralar sisteme işlenecektir.

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1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak. Biletinizi kontrol etmek için millipiyangoonline.com adresinde yer alan Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUN KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Çılgın Sayısal Loto oyununda 1 ile 90 arasındaki sayılar arasından 6 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Her çekilişte küreden 6 numara + 1 Joker numarası çekilmektedir. Oynanan her kolon için en az 2, en fazla 6 numara doğru tahmin edilerek ikramiye kazanılabilir. 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretmekte ve katlanarak büyümeye devam etmektedir.

1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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