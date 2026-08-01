1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Yeni ayın ilk Resmi Gazete sayısında ekonomi, yükseköğretim ve enerji alanlarını ilgilendiren düzenlemelere yer verildi. Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan karar, yönetmelik ve tebliğlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.