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Haberler Fotohaber Yaşam 1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:23

1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

1 Ağustos 2026 tarihli ve 33327 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı, üniversitelere ilişkin yönetmelik değişiklikleri, döviz dönüşüm desteğine yönelik tebliğ ve enerji piyasası kararları günün öne çıkan başlıkları oldu. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?

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1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Yeni ayın ilk Resmi Gazete sayısında ekonomi, yükseköğretim ve enerji alanlarını ilgilendiren düzenlemelere yer verildi. Yürütme ve İdare Bölümü'nde yayımlanan karar, yönetmelik ve tebliğlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


CUMHURBAŞKANI KARARI

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin listede değişiklik yapılması hakkında karar

YÖNETMELİKLER

  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

TEBLİĞLER

  • Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliğine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kara

KURUL KARARLARI

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30 Temmuz 2026 tarihli ve 14764, 14765-1, 14765-2 ve 14766 sayılı kararları
1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

İLAN BÖLÜMÜ

  • Yargı ilanları
  • Artırma, eksiltme ve ihale ilanları
  • Çeşitli ilanlar
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri
1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

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