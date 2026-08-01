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1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:23
1 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?
1 Ağustos 2026 tarihli ve 33327 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı, üniversitelere ilişkin yönetmelik değişiklikleri, döviz dönüşüm desteğine yönelik tebliğ ve enerji piyasası kararları günün öne çıkan başlıkları oldu. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?