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Haberler Fotohaber 1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:08

1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Hem bayram hem de resmi tatil kapsamında yer aldığı için birçok kişi tarafından "1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?" sorgulaması yapılmaya başladı. Çarşamba günü para çekme, yatırma, EFT, havale gibi işlemleri olanların bankaların 1 Mayıs çalışma saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi resmi tatil günlerinde birçok kurum ve kuruluş, faaliyetlerine ara vererek kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs Banka mesai durumu...

1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

1 Mayıs bankalar açık mı, saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl hafta içine denk geldiğinden şubelerde işlemleri olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı, işlem yapılıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. 1 Mayıs 2024 İşçi Bayramı'nda bankalar açık mı, tatil mi?

1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

1 MAYIS BANKALAR KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Çarşamba günü banka şubeleri kapalı olacak.

1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

RESMİ TATİLDE HANGİ İŞLEMLER MOBİL BANKACILIKLA YAPILABİLİR?

Para transferi resmi tatillerde ve hafta sonu yapılamıyor. Havale aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...

Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

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