Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:08
1 MAYIS 2024 BANKALAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün bankalar kapalı mı, tatil mi? EFT havale...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Hem bayram hem de resmi tatil kapsamında yer aldığı için birçok kişi tarafından "1 Mayıs bankalar çalışıyor mu?" sorgulaması yapılmaya başladı. Çarşamba günü para çekme, yatırma, EFT, havale gibi işlemleri olanların bankaların 1 Mayıs çalışma saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi resmi tatil günlerinde birçok kurum ve kuruluş, faaliyetlerine ara vererek kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs Banka mesai durumu...