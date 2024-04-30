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Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:09

1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı ve resmi tatil olması sebebiyle kargo çalışma saatleri merak ediliyor. 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kargo teslimi ve dağıtımı yapılacak mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumları merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bugün kargolar açık mı, kapalı mı, PTT tatil mi, dağıtım yapacak mı? İşte, tüm detaylar…

1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

1 Mayıs'ta kargolar çalışacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil olması sebebiyle kargo bekleyen, kargı şubelerinde işi olan vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağını merak ediyorlar. 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 27 Nisan 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo 1 Mayıs'ta kapalı olarak. Bu nedenle 1 Mayıs'ta PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak.

Bunun yanı sıra Yurtiçi, MNG, Aras Kargo gibi özel kargo şirketleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularda hizmet vermeyeceklerini paylaştılar.

1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketlerinin paket alımları ve dağıtımları, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?

KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI

Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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