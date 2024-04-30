Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:09
1 MAYIS 2024 KARGOLAR AÇIK MI? İşçi Bayramı 1 Mayıs bugün kargolar kapalı mı, tatil mi, dağıtım yapılacak mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı ve resmi tatil olması sebebiyle kargo çalışma saatleri merak ediliyor. 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, kargo teslimi ve dağıtımı yapılacak mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumları merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bugün kargolar açık mı, kapalı mı, PTT tatil mi, dağıtım yapacak mı? İşte, tüm detaylar…