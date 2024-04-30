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Haberler Fotohaber 1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:07

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

1 Mayıs sözleri ve mesajlar 2024için araştırmalar başladı. İşçi Bayramı bu sene 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel ve anlamlı tüm yurtta kutlanacak. Emeklerinin değerini ve kutsallığını 1 Mayıs günü kutlayacak olan emekçiler birbirlerine en güzel, en anlamlı, en yeni ve resimli 1 Mayıs mesajları ve sözleri 2024'ü göndermek istiyor. Emeğin ve alın terinin gün geçtikçe daha anlamlı ve önemli hale geldiği bu günlerde sabah.com.tr'de Emek ve Dayanışma Günü sözleri ile 1 Mayıs mesajlarını derledik. İşte detaylar

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm dünyada işçi ve emekçinin bayramı olarak kutlanır. Emeğin kutsallığını ve değerini ifade eden günde bu bayramı yaşamak ve coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için işte 1 Mayıs mesajları ve sözleri

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

1 MAYIS MESAJLARI

1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.
Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

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1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

"Mutlu İşçi Bayramı! Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye yönelik sıkı çalışmanız ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."

"Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve keyifli bir İşçi Bayramı geçirmeniz dileğiyle."

"Dışarıdaki tüm çalışkan insanlara buradan... Mutlu İşçi Bayramı!"

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

"Ülkemizi güzelleştiren tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun!"

"Yorulmak bilmeyen çabalarınız ve işinize olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. İşçi Bayramı kutlu olsun!"

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun

"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

"Dışarıdaki tüm işçilere, siz toplumumuzun bel kemiğisiniz. Bayramınız kutlu olsun!"

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