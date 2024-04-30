1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024: Farklı, anlamlı, uzun ve kısa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama sözleri ve mesajları

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun

"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

"Dışarıdaki tüm işçilere, siz toplumumuzun bel kemiğisiniz. Bayramınız kutlu olsun!"

