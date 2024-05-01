1 MAYIS MESAJLARI 2024 || İşçi Bayramına özel birbirinden farklı, uzun, kısa, anlamlı, resimli 1 Mayıs mesajları ve sözleri paylaş!

4. "Karanlığa karşı aydınlık, haksızlığa karşı adalet, baskıya karşı özgürlük! 1 Mayıs İşçi Bayramı'nız kutlu olsun!"

5. "Her işçi, bir kahramandır. Onların emeği olmadan hiçbir şey olmazdı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nızı kutluyor, tüm işçi kardeşlerimize selam gönderiyorum!"

6. "Toprağa düşen her emek, bir gün mutlaka meyve verir. İşçilerin alın teri hiçbir zaman boşa gitmez. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nız kutlu olsun!"