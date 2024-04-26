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Haberler Fotohaber 1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:49

1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ardından 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Tarihin hafta içine denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu gibi sorular gündemde. Peki; 1 Mayıs resmi tatil mi 2024? İşte, takvim...

1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi 2024 yılı için takip ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tatili değerlendirmek isteyen herkes araştırmalara hız kazandırdı. Bu noktada resmi tatil günleri yakın mercek altında. Peki; 1 Mayıs okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, kamu ve özel iş yerleri çalışıyor mu?

1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2024?

"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü resmi daireler kapalı olacak.

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1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2024 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil olacak. Derslere 2 Mayıs perşembe günü devam edilecek.

1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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