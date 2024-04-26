1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi 2024 yılı için takip ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tatili değerlendirmek isteyen herkes araştırmalara hız kazandırdı. Bu noktada resmi tatil günleri yakın mercek altında. Peki; 1 Mayıs okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, kamu ve özel iş yerleri çalışıyor mu?