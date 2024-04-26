Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:49
1 Mayıs resmi tatil mi 2024? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ardından 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Tarihin hafta içine denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, üniversiteler açık mı, iş yerleri çalışıyor mu gibi sorular gündemde. Peki; 1 Mayıs resmi tatil mi 2024? İşte, takvim...