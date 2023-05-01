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Haberler Fotohaber 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:44

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı kaydedildi. Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar vatandaşlarla paylaşıldı. Bugünün resmi tatil olması nedeniyle çeşitli planları da olan vatandaşlar hal böyleyken "1 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden geldi. Peki, 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar.

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar listesi duyuruldu. Hal böyleyken ise "1 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün trafiğe çıkacak vatandaşlar bunun öncesinde detayları araştırmaya başladı. İşte 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi…

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

1 MAYIS BUGÜN TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili trafik yönünden alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

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1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapatılacak.

Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek.

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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