Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:44

1 Mayıs trafiğe kapalı yollar açıklaması: 1 Mayıs Bugün trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı kaydedildi. Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikler nedeniyle kapatılacak yollar vatandaşlarla paylaşıldı. Bugünün resmi tatil olması nedeniyle çeşitli planları da olan vatandaşlar hal böyleyken "1 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden geldi. Peki, 1 Mayıs trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar.