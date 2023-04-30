1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

2023 yılı 1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.

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