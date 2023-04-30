Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 11:36

1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Söz konusu tarihin resmî tatil olması sebebiyle işçi bayramında marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Mayıs marketlerin çalışma saatlerini sorgulayan vatandaşlar özellikle A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ediyorlar. 1 Mayıs marketler açık mı, saat kaça kadar açık soruları merak ediliyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşların gözü "1 Mayıs'ta marketler açık mı, kaçta kapanıyor, ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorusuna çevrildi. İşte market çalışma saatleri 2023

1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Söz konusu tarihin resmî tatil olması sebebiyle işçi bayramında marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Mayıs marketlerin çalışma saatlerini sorgulayan vatandaşlar özellikle A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ediyorlar. 1 Mayıs marketler açık mı, saat kaça kadar açık soruları merak ediliyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşların gözü "1 Mayıs'ta marketler açık mı, kaçta kapanıyor, ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorusuna çevrildi. İşte market çalışma saatleri 2023

1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

2023 yılı 1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

1 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları, okullar kapalı olacak. Ancak AVM'ler 1 Mayıs'ta normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00'da açık olacaklar.

.

1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

SON DAKİKA