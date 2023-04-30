1 Mayıs’ta Marketler açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:36
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
11:36
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kaldı. Söz konusu tarihin resmî tatil olması sebebiyle işçi bayramında marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Mayıs marketlerin çalışma saatlerini sorgulayan vatandaşlar özellikle A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ediyorlar. 1 Mayıs marketler açık mı, saat kaça kadar açık soruları merak ediliyor. Alışveriş yapacak olan vatandaşların gözü "1 Mayıs'ta marketler açık mı, kaçta kapanıyor, ŞOK, A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorusuna çevrildi. İşte market çalışma saatleri 2023