1 Ocak Veliaht bu akşam var mı yok mu? Show TV ile Veliaht yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:19

1 Ocak Veliaht bu akşam var mı yok mu? Show TV ile Veliaht yeni bölüm tarihi

Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon ekranlarında birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, izleyicilerin odağında Veliaht dizisi yer aldı. Show TV'nin Perşembe akşamları ilgiyle takip edilen yapımının yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yayın akışında yer almaması ve fragmanın paylaşılmaması, "Veliaht bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 1 Ocak 2026 Show TV güncel yayın akışı…

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yayın takviminde değişiklikler yaşanırken, Veliaht dizisinin yeni bölüm durumu gündeme geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği, yayın akışında yer almaması sonrası araştırılmaya başlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm tarihi ve Show TV güncel yayın akışı bilgileri netleşti. Peki, Veliaht bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

VELİAHT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Veliaht dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 1 Ocak 2026 Perşembe akşamı, dizinin normal yayın saatinde Tur Rehberi filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht 16. bölümü ile 8 Ocak 2026 Perşembe günü izleyici ile buluşacak.

1 OCAK 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 Japon İşi

09.45 Eltilerin Savaşı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tur Rehberi

22.15 Tur Rehberi

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un ortadan kaybolması, Reyhan'ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur'un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir.

Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya'nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar. İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler'de elini kana bulamaktan çekinmez.

Bu ateş, Yahya'nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

