1 Ocak Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? İşte 16. bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:08
Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon ekranlarında birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmazken, izleyicilerin odağında Veliaht dizisi yer aldı. Show TV'nin Perşembe akşamları ilgiyle takip edilen yapımının yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yayın akışında yer almaması ve fragmanın paylaşılmaması, "Veliaht bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 1 Ocak 2026 Show TV güncel yayın akışı…