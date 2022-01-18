10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı

Günlerdir kanayan burnundan çıkanlar hem kendisi hem de doktorunu tam anlamıyla şok içinde bıraktı. Burnu kanadı ağrı çekti ama aldırmadı! Sonrasında karşılaştığı tablo karşısında ise şoke oldu! Görüntüler Çin'deki bir hastanede kaydedildi. 10 gün boyunca burun kanaması şikayeti olan adam kontrol için doktora gittiğinde inanamadı. Doktor adamın burnunu kontrol ettiğinde bir anda ortadan kaybolan siyah bir kitle gördü. Daha sonrasında ise adamın burun boşluğundan çıkanlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.