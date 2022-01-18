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Haberler FotoHaber 10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:22

10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı

Günlerdir kanayan burnundan çıkanlar hem kendisi hem de doktorunu tam anlamıyla şok içinde bıraktı. Burnu kanadı ağrı çekti ama aldırmadı! Sonrasında karşılaştığı tablo karşısında ise şoke oldu! Görüntüler Çin'deki bir hastanede kaydedildi. 10 gün boyunca burun kanaması şikayeti olan adam kontrol için doktora gittiğinde inanamadı. Doktor adamın burnunu kontrol ettiğinde bir anda ortadan kaybolan siyah bir kitle gördü. Daha sonrasında ise adamın burun boşluğundan çıkanlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı

Bu görüntülere şahit olunca şaşkına dönmemek elde değil. 10 gün boyunca nasıl katlandığını anlayabilmek ise çok zor!

10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı

Günlerce kanayan ve ağrıyan burnu için sonunda doktora gitmeye karar verdi.

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10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı

Operasyon sonucunda ise gördüklerine inanamadı!

10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı
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10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı
10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı
10 gün boyunca kanayan burnundan çıkanlar doktoru şoka uğrattı
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