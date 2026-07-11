10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

Cuma akşamı farklı kanallarda yayımlanan ana haber bültenleri, prime time programları ve gün içinde ekrana gelen yayınların sıralaması günün verileriyle ortaya çıkacak. Reyting sonuçları, programların Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarındaki performansını gösterecek. Günün en çok izlenen yapımları açıklanan listelerle belli olacak.