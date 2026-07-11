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Haberler Fotohaber 10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması
Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:10

10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

Televizyon ekranlarında 10 Temmuz Cuma akşamı dizi, yarışma, film ve spor programları izleyici karşısına çıktı. Günün ardından yapımların izlenme sıralamasındaki yeri araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarına göre ayrı ayrı değerlendirilecek. İşte, 10 Temmuz 2026 reyting sonuçları…

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10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

Cuma akşamı farklı kanallarda yayımlanan ana haber bültenleri, prime time programları ve gün içinde ekrana gelen yayınların sıralaması günün verileriyle ortaya çıkacak. Reyting sonuçları, programların Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarındaki performansını gösterecek. Günün en çok izlenen yapımları açıklanan listelerle belli olacak.

10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

10 TEMMUZ CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşamın en çok izlenenleri belli oldu. İşte 10 Temmuz reyting sonuçları:

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10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

TOTAL

10 Temmuz reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Güncel liste açıklandığında sonuçlar haberimize eklenecektir.

10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

AB

10 Temmuz reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Güncel liste açıklandığında sonuçlar haberimize eklenecektir.

10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması

ABC

10 Temmuz reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Güncel liste açıklandığında sonuçlar haberimize eklenecektir.

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