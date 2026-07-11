Haberler
Fotohaber
10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması
Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:10
10 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Cuma gününün Total, AB ve ABC sıralaması
Televizyon ekranlarında 10 Temmuz Cuma akşamı dizi, yarışma, film ve spor programları izleyici karşısına çıktı. Günün ardından yapımların izlenme sıralamasındaki yeri araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarına göre ayrı ayrı değerlendirilecek. İşte, 10 Temmuz 2026 reyting sonuçları…