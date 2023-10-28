Giriş Tarihi: 28.10.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 18:10

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı. Bu noktada vatandaşlar, "100. yıl hatıra parası nasıl, nereden alınır, satışı ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Basılan hatıra paralar, E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasından satın alınabilecek. Peki, 100. yıl hatıra parası nasıl alınır, kaç adet basıldı? E-Darphane Cumhuriyet'in 100. yıl parası satışı başladı mı, kaç TL? İşte, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yıl anısına basılan Hatıra Para alma adımları...