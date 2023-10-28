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Haberler Fotohaber 100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 18:10

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı. Bu noktada vatandaşlar, "100. yıl hatıra parası nasıl, nereden alınır, satışı ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Basılan hatıra paralar, E-Mağaza web sitesinden ya da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasından satın alınabilecek. Peki, 100. yıl hatıra parası nasıl alınır, kaç adet basıldı? E-Darphane Cumhuriyet'in 100. yıl parası satışı başladı mı, kaç TL? İşte, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yıl anısına basılan Hatıra Para alma adımları...

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

"100. yıl hatıra parası nasıl, nereden alınır?" sorusu Cumhuriyetimizin 100.yılı için hatıra olarak basılan beş madeni Türk lirasını almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Peki, 100. Yıl Cumhuriyetine özel hatıra para nasıl alınır? E-Darphane Cumhuriyet'in 100. yıl parası satışı başladı mı, ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL HATIRA PARASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk Lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk Lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

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100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

100. YIL HATIRA PARASI KAÇ ADET BASILDI?

29 Ekim 2023 Pazar günü tedavüle verilecek "5 Türk Lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

100. YIL HATIRA PARASI TASARIMI NASIL?

100. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

100. yıl hatıra para nasıl, nereden alınır, ne zaman e - mağazada? 100. yıl hatıra parası ne kadar, kaç TL, satışı başladı mı, kaç adet basıldı?

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.

100. yıl hatıra parasının ön yüzünde sırasıyla dairesel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından bu güne kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanı'nın rölyefleri ile birlikte "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" ve ''Türkiye Yüzyılı'' logoları kullanıldı.

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