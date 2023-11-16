Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:36

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları açıklandı. 14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "1000 Yatırımlar halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, 1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları ve "BINHO borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…