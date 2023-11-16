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Haberler Fotohaber 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:36

1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 Yatırımlar halka arz sonuçları açıklandı. 14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "1000 Yatırımlar halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte, 1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları ve "BINHO borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…

1000 Yatırımlar Holding BINHO halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, 125 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve şirket 14-15 Kasım tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz oldu. Peki, 100 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

1000 Yatırımlar Holding BINHO halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI
1000 Yatırımlar Holding A.Ş halka arz talep toplama işlemleri 14-15 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Talep toplama işlemlerinin ardından merakla beklenen halka arz sonuçları paylaşıldı.

1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satıldı ve tamamı eşit dağıtıldı.

BINHO halka arzında hesaplara 3-4 lot (375-500TL) dağıtım yapıldı.

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1000 Yatırımlar Holding BINHO halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
1000 Yatırımlar Holding halka arzının ardından borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Ancak BİNHO'nun önümüzdeki hafta 20 Kasım Pazartesi günü borsada işlem görmesi bekleniyor.

1000 Yatırımlar Holding BINHO halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?

1000 YATIRIMLAR HALKA ARZ DETAYLARI

Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 9,500,000

Hisse Fiyatı: 125 TL

Bist Kodu: BINHO

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 milyar TL

1000 Yatırımlar Holding BINHO halka arz sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 1000 Yatırımlar borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak, kaç lot verdi?
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