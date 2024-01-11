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Haberler Fotohaber GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 10:48

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 1071 personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bakan Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan alım kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinde başvurular tamamlandı. Sonuçları ise yapılacak değerlendirmenin ardından internet üzerinden ilan edilecek. Peki; GSB 1071 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak 1071 personel alımı başvuruları geride kaldı. Gençlik çalışanı pozisyonları için yapılacak alımlarda adaylardan KPSS sınavı şartı aranıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı başvuru sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sonuçlara dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB personel alımı sonuçları, E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Sonuçların Ocak ayı sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

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GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI | GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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