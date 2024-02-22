111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre öyle bir yer var ki orası adeta tehlikenin göbeğinde. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor mahallenin sakinleri adet diken üstünde yaşıyor.