Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:59
111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor
Türkiye deprem gerçeği yadsınamaz. Deprem risk haritasına göre ülkemizde 110 ilçemiz fay hattının tam üzerinde yer alıyor. Marmara Denizi üzerinde yaşanması beklenen büyük deprem ile ilgili endişeli bekleyiş sürerken Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halk tedirginliğini gizleyemiyor.