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Haberler Fotohaber 111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:59

111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

Türkiye deprem gerçeği yadsınamaz. Deprem risk haritasına göre ülkemizde 110 ilçemiz fay hattının tam üzerinde yer alıyor. Marmara Denizi üzerinde yaşanması beklenen büyük deprem ile ilgili endişeli bekleyiş sürerken Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halk tedirginliğini gizleyemiyor.

111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre öyle bir yer var ki orası adeta tehlikenin göbeğinde. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor mahallenin sakinleri adet diken üstünde yaşıyor.

111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor.

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111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

KUZEY FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞIYORLAR

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van Gölü'nden Çanakkale'nin Saros Körfezi'ne kadar uzadığı noktada yaklaşık 40 – 45 milyonluk insanı etkiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, bazı mahallelerin direkt olarak altından geçiyor.

111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

Maraş depremlerinin yarası sarılmışken, gözler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmesi beklenen büyük Marmara depremine çevrildi. En son 1999 depreminde kırılan fay hattının, Marmara Denizi içerisinde yakın zamanda bir kez daha kırılması bekleniyor. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor. Yörede en son 1912 yılında büyük deprem yaşanırken, yerel halk yaşanacak yeni bir depremin vereceği hasar yüzünden endişeli.

111 yıldır uyuyan canavar uyandı! O mahallede herkes diken üstünde yaşıyor

ŞARKÖY KORKUYLA YAŞIYOR

Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz gibi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar giderken, Marmara Bölgesi'nde en son Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesine dokunup denize doğru akıyor.

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