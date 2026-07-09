Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:22

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemelerinde fırtına gibi esen 12 Dev Adam'ın 2026 yılı yeni tur maç takvimi resmen açıklandı. İlk turu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın ikinci turdaki dev rakipleri, kritik maç tarihleri, saatleri ve tüm detaylar takip ediliyor.

  • ABONE OL
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ilk turunda C Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanarak göğsümüzü kabarttı. Son olarak Temmuz 2026'da İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek namağlup üst tura yükselen ay-yıldızlı ekibimizin yeni gruptaki zorlu karşılaşmaları Ağustos ayında başlıyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği yeni tur eşleşmeleri ve milli takımın parkeye çıkacağı tarihler FIBA tarafından ilan edildi.

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?

12 DEV ADAM'IN YENİ GRUBU VE İKİNCİ TUR RAKİPLERİ BELLİ OLDU

İlk turda gösterdiği muazzam performansla 6'da 6 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ikinci turda adeta devler ligine düştü. Millilerimizin Dünya Kupası bileti alabilmek için mücadele edeceği yeni gruptaki rakipleri İtalya, İzlanda ve Litvanya oldu. 12 Dev Adam, grubu ilk 3 sırada bitirmesi halinde FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

FIBA resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Dev Adam'ın 2026 yılı sonuna kadar oynayacağı ikinci tur karşılaşmalarının tarihleri netleşti. Millilerimiz yeni turun perdesini Ağustos ayında evinde açacak.

İşte ay-yıldızlı ekibimizin 2026 yılı Dünya Kupası Elemeleri maç programı:

28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Litvanya

31 Ağustos 2026 Pazartesi: İzlanda - Türkiye

26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya - Türkiye

29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye - İzlanda

(Not: Grubun rövanş karşılaşmaları olan Litvanya-Türkiye maçı 26 Şubat 2027, Türkiye-İtalya maçı ise 1 Mart 2027 tarihlerinde oynanarak elemeler tamamlanacak.)

12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA