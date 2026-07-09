12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ilk turunda C Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanarak göğsümüzü kabarttı. Son olarak Temmuz 2026'da İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek namağlup üst tura yükselen ay-yıldızlı ekibimizin yeni gruptaki zorlu karşılaşmaları Ağustos ayında başlıyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği yeni tur eşleşmeleri ve milli takımın parkeye çıkacağı tarihler FIBA tarafından ilan edildi.