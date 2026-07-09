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12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:22
12 DEV ADAM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ 2026: Türkiye basketbol maçları ne zaman, rakipleri kimler?
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemelerinde fırtına gibi esen 12 Dev Adam'ın 2026 yılı yeni tur maç takvimi resmen açıklandı. İlk turu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın ikinci turdaki dev rakipleri, kritik maç tarihleri, saatleri ve tüm detaylar takip ediliyor.