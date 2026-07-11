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Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 13:54

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

A Millî Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur maç programı belli oldu. İlk turu yenilgisiz tamamlayan 12 Dev Adam, üç ayrı millî maç penceresinde toplam altı mücadeleye çıkacak. Peki, 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? İşte, ikinci tur fikstürü…

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12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

12 Dev Adam, Katar'da düzenlenecek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda ikinci tur mücadelesine hazırlanıyor. Türkiye, ilk turda oynadığı altı karşılaşmayı da kazanarak yeni aşamaya avantajlı başladı. İkinci tur maçları Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat-Mart 2027 dönemlerinde oynanacak.

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

12 DEV ADAM'IN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Millî Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turundaki ilk maçına 28 Ağustos 2026 Cuma günü Litvanya karşısında çıkacak.

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12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

A MİLLÎ BASKETBOL TAKIMI 2. TUR MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin ikinci turdaki altı maçlık programı şöyle:

  • 28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye-Litvanya
  • 31 Ağustos 2026 Pazartesi: İzlanda-Türkiye
  • 26 Kasım 2026 Perşembe: İtalya-Türkiye
  • 29 Kasım 2026 Pazar: Türkiye-İzlanda
  • 26 Şubat 2027 Cuma: Litvanya-Türkiye
  • 1 Mart 2027 Pazartesi: Türkiye-İtalya
12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ TURDAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek.

Grupta şu ülkeler yer alıyor:

  • Türkiye
  • İtalya
  • Sırbistan
  • Litvanya
  • İzlanda
  • Bosna Hersek

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

FIBA 2027 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek. Türkiye, ikinci tur grubunu ilk üç sırada tamamlaması halinde organizasyonda yer almaya hak kazanacak.

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

12 DEV ADAM İLK TURU KAÇINCI TAMAMLADI?

A Millî Basketbol Takımı, ilk turda oynadığı altı karşılaşmayı da kazanarak 6 galibiyet ve 12 puanla J Grubu'na lider başladı.

İlk turdan ikinci tura taşınan sonuçlara göre, İtalya 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci, Sırbistan ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Litvanya ve İzlanda 3'er, Bosna Hersek ise 2 galibiyet taşıyor.

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