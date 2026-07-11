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12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü
Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 13:54
12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü
A Millî Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur maç programı belli oldu. İlk turu yenilgisiz tamamlayan 12 Dev Adam, üç ayrı millî maç penceresinde toplam altı mücadeleye çıkacak. Peki, 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? İşte, ikinci tur fikstürü…