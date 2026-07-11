12 Dev Adam’ın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? A Millî Basketbol Takımı 2. tur fikstürü

12 DEV ADAM İLK TURU KAÇINCI TAMAMLADI?

A Millî Basketbol Takımı, ilk turda oynadığı altı karşılaşmayı da kazanarak 6 galibiyet ve 12 puanla J Grubu'na lider başladı.

İlk turdan ikinci tura taşınan sonuçlara göre, İtalya 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci, Sırbistan ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Litvanya ve İzlanda 3'er, Bosna Hersek ise 2 galibiyet taşıyor.