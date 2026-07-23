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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:45
12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?
Kamuoyunda büyük bir merakla beklenen 12. Yargı Paketi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Peki, "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl, resmi gazetede yayımlandı mı?" İşte kanun teklifi hakkında son durum ve tüm madde ve içerik detayları...