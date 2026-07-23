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Haberler Fotohaber 12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:45

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

Kamuoyunda büyük bir merakla beklenen 12. Yargı Paketi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Peki, "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl, resmi gazetede yayımlandı mı?" İşte kanun teklifi hakkında son durum ve tüm madde ve içerik detayları...

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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri vatandaşlar ve hukuk dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşların odağında yer aldı.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

12. YARGI PAKETİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda yasalaşmasının ardından yürürlüğe girme durumu ön plana çıktı.. Yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemeler yürürlüğe girecek.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NASIL?

- Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.

- Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.

- Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.

- Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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