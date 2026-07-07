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Haberler Fotohaber 12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:13

12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreci yakından takip edilirken, paketin ne zaman yasalaşacağı ve hangi maddeleri içereceği merak ediliyor. Gözler, Adalet Bakanlığı ile Meclis'ten gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin takvimi netlik kazanacak.

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12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

12. Yargı Paketi'nin son durumu, hukuk camiası ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düzenlemede yer alması beklenen maddeler ile paketin çıkış tarihine ilişkin gelişmeler araştırılırken, resmi açıklamalar bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından paketin kapsamı ve yürürlüğe giriş takvimi belli olacak.

12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

  • Teklifte öne çıkan düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:
  • Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.
  • Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.
  • Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.
  • Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi.
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12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşma sürecini tamamlaması bekleniyor. Genel Kurul'daki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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