Haberler
Fotohaber
12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 17:13
12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?
Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreci yakından takip edilirken, paketin ne zaman yasalaşacağı ve hangi maddeleri içereceği merak ediliyor. Gözler, Adalet Bakanlığı ile Meclis'ten gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından paketin takvimi netlik kazanacak.