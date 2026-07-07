12. Yargı Paketi maddeleri gündemde! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, hangi düzenlemeler olacak?

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.