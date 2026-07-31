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Haberler Fotohaber Yaşam 12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:58

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen, yargı süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlayan kanun düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yasalaşan düzenlemeyle yargı süresince birçok değişme yaşanırken hükümlüler ve aileleri pakette af düzenlemesi bulunup bulunmadığına ilişkin detayları yakından takip ediyor.

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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun düzenlemesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok alanda önemli değişiklikler içeren düzenlemenin maddeleri ve kapsamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İcra ve iflas, noterlik, idari yargı, ceza muhakemesi, ceza hukuku, borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri başta olmak üzere dokuz farklı kanunda yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE!

7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz 2026 tarihli resmi Gazetede yayımlandı.

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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 114 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mirasçılar arasındaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesinde, tüm maliklerin miras yoluyla edindiği ve üçüncü kişilerin mülkiyet hakkı bulunmayan taşınmazlarda birinci artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılması sağlandı; bu usul bir defaya mahsus uygulanacak. İhale bedelini süresi içinde yatırmayan ihale alıcısına, teklif ettiği bedelin yüzde beşi oranında idari para cezası verilmesi de düzenlemeler arasında.

Noterlik Kanunu'nda düzenleme

1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesi değiştirilerek, mahkeme, sulh ceza hakimliği ve Cumhuriyet başsavcılıklarının talebi üzerine noterlik evrakının onaylı örneklerinin güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda gönderilmesi imkanı getirildi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Danıştay ve idari yargıda değişiklikler
2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27 nci maddesinde yer alan Danıştay daire sayısının azaltılmasına ilişkin on yıllık süre, on dört yıla çıkarıldı. 2576 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle, idare mahkemelerinde tek hakimle görülecek dava türleri genişletildi; konusu 486 bin Türk lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları tek hakim tarafından karara bağlanacak. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle de, bölge idare mahkemesinin istinaf incelemesinde ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden verdiği kararlara karşı Danıştayda temyiz yolu açıldı.

Adli Tıp Kurumu ve HSK ile ilgili düzenlemeler
2659 sayılı Kanun'un mülga 26 ncı maddesi yeniden düzenlenerek, adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeleri ile adli tıp grup ve ihtisas dairesi başkanlarının görev süresi dört yıl olarak belirlendi. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 10 uncu maddesine hakim ve savcı yardımcılarının yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin yeni fıkralar eklendi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Ceza hukukunda değişiklik: IBAN/hesap kullandırma fiiline indirim
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158 inci maddesine eklenen fıkrayla, başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da hesap kullanımını sağlayan bilgileri başkasına vermekle sınırlı iştirak hallerinde, verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi öngörüldü.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler
5271 sayılı CMK'nın 80 inci maddesinde yapılan değişiklikle, koruma tedbirleri kapsamındaki inceleme sonuçlarının kimlik bilgilerinden arındırılmış şekilde ayrı bir sisteme kaydedilmesi ve belirli sürelerin sonunda imha edilmesi düzenlendi. 231 inci maddede yapılan kapsamlı değişiklikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu yeniden düzenlendi; işkence, eziyet ve kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele suçlarında HAGB uygulanması yasaklandı. 308 inci maddede yapılan değişiklikle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ceza dairelerinin kararlarına karşı Ceza Genel Kuruluna itiraz süresi üç ay olarak belirlendi.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri alanındaki değişiklikler
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 55 inci maddesine, çalışma gücü kaybı ve destekten yoksun kalma tazminatlarında faiz başlangıcına ilişkin yeni fıkralar eklendi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ise belirsiz alacak davasına ilişkin 107 nci madde yürürlükten kaldırılırken, duruşmalar arası sürenin üç ayı geçemeyeceği hükme bağlandı; ayrıca dava değerinin tahkikat sona erinceye kadar bir defaya mahsus artırılabilmesine imkan tanındı.

Yürürlük tarihleri

Kanunun büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Danıştay Kanunu'ndaki değişiklik 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayım tarihinde, Türk Medeni Kanunu'nun elektronik satış portalına ilişkin 11 ve 12 nci maddeleri ile HMK'nın duruşma arası süresine ilişkin 22 nci maddesi ise yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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