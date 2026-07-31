12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete’de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?

Danıştay ve idari yargıda değişiklikler

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27 nci maddesinde yer alan Danıştay daire sayısının azaltılmasına ilişkin on yıllık süre, on dört yıla çıkarıldı. 2576 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle, idare mahkemelerinde tek hakimle görülecek dava türleri genişletildi; konusu 486 bin Türk lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları tek hakim tarafından karara bağlanacak. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle de, bölge idare mahkemesinin istinaf incelemesinde ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden verdiği kararlara karşı Danıştayda temyiz yolu açıldı.

Adli Tıp Kurumu ve HSK ile ilgili düzenlemeler

2659 sayılı Kanun'un mülga 26 ncı maddesi yeniden düzenlenerek, adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeleri ile adli tıp grup ve ihtisas dairesi başkanlarının görev süresi dört yıl olarak belirlendi. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 10 uncu maddesine hakim ve savcı yardımcılarının yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin yeni fıkralar eklendi.