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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:58
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: Resmi Gazete'de yayımlandı! 12. Yargı Paketi içeriği ne, af var mı?
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen, yargı süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlayan kanun düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yasalaşan düzenlemeyle yargı süresince birçok değişme yaşanırken hükümlüler ve aileleri pakette af düzenlemesi bulunup bulunmadığına ilişkin detayları yakından takip ediyor.