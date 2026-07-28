Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul'da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:46

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul'da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi sonrası gözler Resmî Gazete'de yayımlanma tarihine çevrildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle infaz hükümlerine ilişkin yeni uygulamalar devreye girecek. Hükümlüler ve aileleri ise pakette af düzenlemesi bulunup bulunmadığı ile yürürlük tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

  • ABONE OL
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul’da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi sonrası gözler Resmî Gazete'ye çevrildi. Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte yeni hükümler yürürlüğe girecek. Özellikle infaz düzenlemeleri ve pakette yer alan maddeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul’da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul’da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

12.Yargı Paketi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı ancak Resmî Gazete'de yayımlanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecek.

Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte uygulanmaya başlanacak. Kanunda yer alan bazı hükümler için ise farklı yürürlük tarihleri belirlenebilecek.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul’da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yargı Paketi ile yargı sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesini amaçlayan çok sayıda düzenleme hayata geçiriliyor.

Paket kapsamında öne çıkan başlıklar arasında;

İnfaz sistemine ilişkin değişiklikler,

Bazı ceza ve yargılama hükümlerinde düzenlemeler,

Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik uygulamalar,

Ceza infaz sisteminde çeşitli iyileştirmeler

yer alıyor.

Kanunun tüm maddeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak nihai metinle birlikte resmen uygulanmaya başlanacak.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul’da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA