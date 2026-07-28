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12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul'da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:46
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Genel Kurul'da kabul edildi! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi sonrası gözler Resmî Gazete'de yayımlanma tarihine çevrildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle infaz hükümlerine ilişkin yeni uygulamalar devreye girecek. Hükümlüler ve aileleri ise pakette af düzenlemesi bulunup bulunmadığı ile yürürlük tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.