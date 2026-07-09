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12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:31
12. Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak, belli oldu mu?
Kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan "12. Yargı Paketi" kanun teklifi tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreci ön plana çıktı. "12. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nasıl, ne zaman çıkacak?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte sürece ve içeriğe dair son durum gelişmeleri...