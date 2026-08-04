12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

AF VEYA İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. yargı paketi kapsamında genel ya da özel bir af düzenlemesi yer almıyor. Ancak infaz aşamasına ilişkin etkin pişmanlık hükümleri esnetildi. İnfaz safhasında bulunan bazı hükümlüler, suçtan doğan mağduriyet veya maddi zararı 6 ay içinde tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ceza indiriminden yararlanabilecek.