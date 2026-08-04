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Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:38

12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

Kamuoyunda merakla beklenen 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece "12. Yargı Paketi içeriğinde hangi maddeler yer alıyor, af veya infaz düzenlemesi var mı?" soruları öne çıktı. İşte tüm detaylar...

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12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

12. Yargı Paketi son gelişmeleri, gündemin öne çıkan başlıkları arasında olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından paketin içeriğine yönelik araştırmalar sürerken özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşların odağında yer aldı.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

12. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

7589 sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31 Temmuz 2026 tarihli resmi Gazetede yayımlandı.

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12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NASIL?

İşte 12. Yargı Paketi ile gelen bazı önemli maddeler;

- İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik

- Noterlik Kanunu'nda düzenleme

- Danıştay ve idari yargıda değişiklikler

- Adli Tıp Kurumu ve HSK ile ilgili düzenlemeler

- Ceza hukukunda değişiklik: IBAN/hesap kullandırma fiiline indirim

- Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklikler

- Borçlar hukuku ve hukuk muhakemeleri alanındaki değişiklikler

12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanunun büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Danıştay Kanunu'ndaki değişiklik 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayım tarihinde, Türk Medeni Kanunu'nun elektronik satış portalına ilişkin 11 ve 12 nci maddeleri ile HMK'nın duruşma arası süresine ilişkin 22 nci maddesi ise yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek.

12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?

AF VEYA İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

12. yargı paketi kapsamında genel ya da özel bir af düzenlemesi yer almıyor. Ancak infaz aşamasına ilişkin etkin pişmanlık hükümleri esnetildi. İnfaz safhasında bulunan bazı hükümlüler, suçtan doğan mağduriyet veya maddi zararı 6 ay içinde tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ceza indiriminden yararlanabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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