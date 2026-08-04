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12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:38
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı! 12.yargı paketi maddeleri ve içeri nasıl, neler var?
Kamuoyunda merakla beklenen 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece "12. Yargı Paketi içeriğinde hangi maddeler yer alıyor, af veya infaz düzenlemesi var mı?" soruları öne çıktı. İşte tüm detaylar...