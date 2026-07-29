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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:59
12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete'de!
Kamuoyunun merakla takip ettiği "12. Yargı Paketi" TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Böylece yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması safhası ön plana çıktı. Vatandaşlar ise "12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde hangi maddeler yer alıyor, af veya infaz düzenlemesi var mı?" sorularını araştırıyor. İşte sürece yönelik tüm merak edilenler...