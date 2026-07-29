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Haberler Fotohaber 12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:59

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete'de!

Kamuoyunun merakla takip ettiği "12. Yargı Paketi" TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Böylece yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması safhası ön plana çıktı. Vatandaşlar ise "12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, içeriğinde hangi maddeler yer alıyor, af veya infaz düzenlemesi var mı?" sorularını araştırıyor. İşte sürece yönelik tüm merak edilenler...

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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete’de!

12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri, gündemin öne çıkan başlıkları arasında olmaya devam ediyor. Paketin içeriğine yönelik araştırmalar sürerken özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşların odağında yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi sonrası gözler, Resmî Gazete'de yayımlanma tarihine çevrildi.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete’de!

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte uygulanmaya başlanacak.

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12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete’de!

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NASIL?

Paket kapsamında öne çıkan başlıklar arasında;

- Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.

- Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.

- Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.

- Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi yer alıyor

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete’de!

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

12. YARGI PAKETİ SON DURUM | 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği nasıl? Gözler Resmi Gazete’de!

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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