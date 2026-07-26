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12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 01:55
12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?
Kamuoyunda merakla takip edilen 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Peki, "12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler ve infaz düzenlemesi var mı? İşte son durum gelişmeleri...