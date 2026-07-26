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Haberler Fotohaber 12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 01:55

12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

Kamuoyunda merakla takip edilen 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Peki, "12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler ve infaz düzenlemesi var mı? İşte son durum gelişmeleri...

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12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

12. Yargı Paketi kanun teklifi, kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nin yürürlük takvimi, Resmi Gazete yayımı ve maddelerin tam içeriği; vatandaşlar ile hukuk camiası tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Böylece vatandaşlar, 12. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girme durumunu araştırmaya başladı. Yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemeler yürürlüğe girecek.

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12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NASIL?

- Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.

- Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.

- Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.

- Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi.

12. Yargı Paketi Son Durum | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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