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Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:56

12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12.Yargı Paketi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'ndaki görüşme süreciyle kamuoyunun en sıcak gündem maddesi haline geldi. Özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşların odağında yer aldı. Peki "12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?" İşte detaylar...

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12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif üzerinde bazı maddeler revize edilirken 12. Yargı Paketi içeriği hakkındaki son durum gündeme geldi. Böylece IBAN mağdurlarını kapsayan ceza indirimi hükmünün teklife dahil edilmesi ve infaz düzenlemesi hakkındaki bilgiler ön plana çıktı. Adalet camiasında yer alan avukatlar, hakimler ve mahkeme koridorlarında davası bulunan vatandaşlar kasamında 12. Yargı Paketi süreci, maddeleri ve içeriği dikkat çekti.

12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşma sürecini tamamlaması bekleniyor. Genel Kurul'daki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemeler yürürlüğe girecek.

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12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NASIL?

Teklifte öne çıkan düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:

- Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.

- Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.

- Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.

- Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi.

12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.

Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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