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12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:56
12.Yargı Paketi Maddeleri ve İçeriği Son Durum | 12.yargı paketi ne zaman çıkacak?
12.Yargı Paketi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'ndaki görüşme süreciyle kamuoyunun en sıcak gündem maddesi haline geldi. Özellikle infaz düzenlemesi, ceza uygulamaları ve diğer hukuki değişiklikler vatandaşların odağında yer aldı. Peki "12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?" İşte detaylar...