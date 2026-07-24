14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası oluşan maaş farkı, memurun unvanına, derecesine ve maaşına göre değişiklik gösteriyor.En düşük memur maaşı üzerinden hesaplandığında 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira seviyesinde bulunuyor. Üst unvanlarda ise ödenecek fark tutarı 9 bin lirayı aşabiliyor.