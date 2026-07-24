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14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:32
14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!
Temmuz 2026 maaş zammının yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların gündeminde 14 günlük maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Zam nedeniyle oluşan farkların hesaplara aktarılacağı tarih merak edilirken, kamu çalışanları ödeme takvimine ilişkin yapılacak açıklamaları yakından izliyor.İşte memur maaş farkı ödeme takvimi!