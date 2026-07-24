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Haberler Fotohaber 14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 07:32

14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

Temmuz 2026 maaş zammının yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların gündeminde 14 günlük maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Zam nedeniyle oluşan farkların hesaplara aktarılacağı tarih merak edilirken, kamu çalışanları ödeme takvimine ilişkin yapılacak açıklamaları yakından izliyor.İşte memur maaş farkı ödeme takvimi!

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14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

Temmuz 2026 maaş artışının ardından memurların dikkatini 14 günlük maaş farkı ödemeleri çekiyor. Zamdan kaynaklanan farkların hesaplara yatırılacağı tarih araştırılırken, ödeme sürecine ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Memurlar, zamlı maaş farklarının hangi tarihte ödeneceğine dair gelişmeleri bekliyor.

14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR

Temmuz ayındaki maaş artışının ayın ortasında uygulanması nedeniyle memurların 1-14 Temmuz tarihlerini kapsayan 14 günlük maaş farkı ayrıca ödeniyor.Fark ödemeleri kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından peyderpey hesaplara yatırılıyor. Ödemeler kamu kurumlarının işlem takvimine göre farklı tarihlerde gerçekleşebiliyor

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14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası oluşan maaş farkı, memurun unvanına, derecesine ve maaşına göre değişiklik gösteriyor.En düşük memur maaşı üzerinden hesaplandığında 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira seviyesinde bulunuyor. Üst unvanlarda ise ödenecek fark tutarı 9 bin lirayı aşabiliyor.

14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

MESLEK MESLEK 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMASI

Temmuz zammı sonrasında oluşan yaklaşık 14 günlük maaş farkları şöyle hesaplandı:

Uzman Doktor 9.475,20 TL
Profesör 8.455,53 TL
Mühendis 6.054,53 TL
Şube Müdürü 5.938,80 TL
Araştırma Görevlisi 5.698,47 TL
Avukat 5.663,00 TL
Başkomiser 5.613,07 TL
Polis Memuru 5.133,80 TL

14 günlük memur maaş farkları ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor için memur maaş farkı ödeme takvimi!

Uzman Öğretmen 5.108,60 TL
Vaiz 4.820,67 TL
Hemşire 4.701,67 TL
Öğretmen 4.613,47 TL
Teknisyen 4.203,27 TL
Lisans Mezunu Memur 4.047,40 TL
Söz konusu rakamlar maaş kalemlerine göre değişebileceğinden, kurumların hazırladığı bordrolarda küçük farklılıklar oluşabiliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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