14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

14 Temmuz 2026 Salı günü resmi tatil veya yarım gün tatil değildir. Resmi tatil kapsamına girmeyen bu tarihte kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenini sürdürmektedir.

Resmi tatil uygulaması, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle geçerlidir. Bu nedenle 14 Temmuz'da mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.