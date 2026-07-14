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Haberler Fotohaber 14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:35

14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu pek çok vatandaşın araştırmaları arasına girdi. Özellikle 14 Temmuz'da resmi tatilin başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

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14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

Resmi tatil ve idari izin takvimi, günlük işlemlerini planlayan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 14 Temmuz'da kamu kurumlarının ve finans kuruluşlarının açık olup olmadığına ilişkin sorular da gündemde yer alıyor. İşte, bugün bankalar, noterler, hastaneler ve Borsa İstanbul'un çalışma durumu;

14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

14 Temmuz 2026 Salı günü resmi tatil veya yarım gün tatil değildir. Resmi tatil kapsamına girmeyen bu tarihte kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenini sürdürmektedir.

Resmi tatil uygulaması, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle geçerlidir. Bu nedenle 14 Temmuz'da mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

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14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

14 Temmuz Salı günü bankalar normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Şubelerde para yatırma, para çekme, havale, EFT ve diğer bankacılık işlemleri gerçekleştirilmektedir.

NOTERLER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

14 Temmuz'da noterler normal mesai düzeninde hizmet vermektedir. Tapu işlemleri, vekaletname düzenlenmesi, araç alım satımı ve diğer noter işlemleri mesai saatleri içerisinde yapılabilmektedir.

14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?

HASTANELER AÇIK MI?

Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel hastaneler 14 Temmuz'da normal çalışma düzenindedir.

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 14 Temmuz Salı günü normal işlem saatlerinde açıktır. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile diğer piyasalarda işlemler normal seyrinde gerçekleştirilmektedir.

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