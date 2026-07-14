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14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:35
14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi? Bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu pek çok vatandaşın araştırmaları arasına girdi. Özellikle 14 Temmuz'da resmi tatilin başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi bugün bankalar, noterler, hastaneler ve borsa açık mı?