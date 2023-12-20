Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:50

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı aratılıyor. Okulların güz döneminin sona ermesiyle birlikte başlayacak olan Sömestr tatili, bahar dönemine kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapılabileceğini duyururken, yarıyıl tatili 2024 söylendiği günlerde yapılacak. Öğrenciler 19 Ocak 2024 tarihinde karnelerini alacak ve yarıyıl sona erecek. Peki, 15 tatil ne zaman 2024? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konu hakkında son dakika detaylar