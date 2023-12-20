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Haberler Fotohaber 15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:50

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

Yarıyıl tatili ne zaman sorusunun cevabı aratılıyor. Okulların güz döneminin sona ermesiyle birlikte başlayacak olan Sömestr tatili, bahar dönemine kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapılabileceğini duyururken, yarıyıl tatili 2024 söylendiği günlerde yapılacak. Öğrenciler 19 Ocak 2024 tarihinde karnelerini alacak ve yarıyıl sona erecek. Peki, 15 tatil ne zaman 2024? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, konu hakkında son dakika detaylar

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

"15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024 Ocak ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; öğrenciler ay sonunda sömestr tatiline girecek. Tam tarihi öğrenmek isteyenler "Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları hakkında araştırma yapıyor. İşte Sömestr yarıyıl tatili tarihi

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim uygulanacak. Yarıyıl tatilinin uzatılması gibi bir duyuru söz konusu değil, gerçeği yansıtmamaktadır.

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15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

15 tatil ne zaman 2024? Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün kaldı?

EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL TAKVİMİ

1. Ara Tatil: 13 – 17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2. Ara Tatil: 8 – 12 Nisan 2024

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