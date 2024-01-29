15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:24
Öğrenciler, 22 Ocak itibarıyla çıktıkları yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken bazı sosyal medya hesaplarından yayılan okullarda ikinci dönem açılmayabilir,15 tatil uzatıldı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelmişti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. MEB takvimi üzerinden kontrol edilen tarihlerle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrası öğrenci ve veliler yanıt arıyor: Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?