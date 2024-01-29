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Haberler Fotohaber 15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB'den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:24

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB'den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

Öğrenciler, 22 Ocak itibarıyla çıktıkları yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken bazı sosyal medya hesaplarından yayılan okullarda ikinci dönem açılmayabilir,15 tatil uzatıldı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelmişti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. MEB takvimi üzerinden kontrol edilen tarihlerle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrası öğrenci ve veliler yanıt arıyor: Okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

15 Tatil uzatıldı şeklindeki iddialar yayıldıktan sonra öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm ilgililer MEB duyurularına odaklanmıştı. Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı. İddialar arasında öğrencilerin ikinci dönemi online eğitim göreceği de yer alıyordu. Yanıt gecikmedi. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor sorularının yanıtları!

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre öğrencilerin 15 Tatili (Sömestr) 22 Ocak itibarıyla başladı. Hafta sonunun da tatil olması sebebiyle öğrenciler 19 Ocak günü karnelerini almalarından bu yana derslere ara vermiş bulunuyor. İki haftalık tatilde sosyal medyada bazı iddialar yayıldı.

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15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebep gösterilerek okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Ancak iddiaların gerçek dışı olduğu çok geçmeden belli oldu. İşte, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin o açıklaması:

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar MEB takviminde belirtildiği üzere 2 Şubat Cuma günü son bulacak. Ancak hafta sonunun da tatil olması sebebiyle sömestr Pazartesi günü son bulacak ve okullarda 5 Şubat günü ders zili çalacak.

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