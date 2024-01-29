15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak, sömestr ne zaman bitecek?

15 Tatil uzatıldı şeklindeki iddialar yayıldıktan sonra öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm ilgililer MEB duyurularına odaklanmıştı. Konuyla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı. İddialar arasında öğrencilerin ikinci dönemi online eğitim göreceği de yer alıyordu. Yanıt gecikmedi. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tatil ne zaman bitiyor sorularının yanıtları!