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Haberler Fotohaber 15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB'den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 17:33

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB'den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona ermişti. Şubat ayına girilmesiyle beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Geri sayım devam ederken sosyal medyada okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı şeklinde iddialar ortaya atıldı. Konu ile ilgili öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarına kilitlenirken söz konusu iddiaların ardındaki gerçek ortaya çıktı. Peki; yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 MEB takvimi ile 15 tatilin sona ereceği tarih ve 2. dönem başlangıcı…

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

15 tatil uzatıldı iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Hatta ikinci dönemde online eğitime geçileceği de öne sürülmüştü. Bu noktada yeniden okul sıralarına dönmeye hazırlanan binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri MEB duyurularını yakın takibe alınmıştı. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Şubat ayının ilk haftası sona ererken ''Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?'' sorularının yanıtları hızla sorgulanmaya başlandı. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı MEB takvimi!

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

SÖMESTR TATİLİ 22 OCAK'TA BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre öğrenciler, 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldı.

Yarıyıl tatili ve 15 tatil olarak da bilinen sömestr, 22 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Hafta sonunun da tatil olması nedeniyle öğrenciler 19 Ocak'tan bu yana derslere ara vermiş bulunuyor. İki haftalık tatilde dinlenme fırsatı yakalayan öğrenciler, şimdi ikinci dönem için okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor.

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15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 15 TATİL UZATILDI MI?

Öte yandan sosyal medyada 15 tatil ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı, online eğitime geçilecek şeklindeki bu iddialar hızla yayıldı ve gündeme oturdu.

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı okulların açılmama nedeni olarak gösterildi.

Ancak çok geçmeden bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

AÇIKLAMA GELDİ!

Konu hakkında resmi açıklama, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı bünyesinde, yalan haberle mücadeleye yönelik oluşturulan birim olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi!

15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

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