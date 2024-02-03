Giriş Tarihi: 03.02.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
17:33
15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB'den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?
Okullarda ilk dönem 19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona ermişti. Şubat ayına girilmesiyle beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Geri sayım devam ederken sosyal medyada okullarda ikinci dönem açılmayabilir, 15 tatil uzatıldı şeklinde iddialar ortaya atıldı. Konu ile ilgili öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarına kilitlenirken söz konusu iddiaların ardındaki gerçek ortaya çıktı. Peki; yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor? İşte 2023-2024 MEB takvimi ile 15 tatilin sona ereceği tarih ve 2. dönem başlangıcı…