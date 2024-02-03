15 tatil uzatıldı iddiası hakkında MEB’den açıklama yapıldı! Okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak mı?

15 tatil uzatıldı iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Hatta ikinci dönemde online eğitime geçileceği de öne sürülmüştü. Bu noktada yeniden okul sıralarına dönmeye hazırlanan binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri MEB duyurularını yakın takibe alınmıştı. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Şubat ayının ilk haftası sona ererken ''Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?'' sorularının yanıtları hızla sorgulanmaya başlandı. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı MEB takvimi!