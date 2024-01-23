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Haberler Fotohaber 15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:06

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı?

Okullarda birinci dönem sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. Öğrenciler, 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yaparken sosyal medyada 15 tatil uzayacak iddiası gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların arkasındaki gerçek kısa sürede aydınlığa kavuştu. Peki; Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı? 15 tatil uzayacak iddiası gerçeği yansıtıyor mu? İşte, merak edilen detaylar…

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

15 tatil uzayacak iddiası bir süredir sosyal medya gündemini meşgul ediyor. 2023-2024 1. dönemi 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımı ile sona erdi. Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem 5 Şubat itibariyle başlayacak. Birtakım mecralarda dolaşıma giren sömestr tatili uzatılacak iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı araştırılıyor. Peki; 5 Şubat'ta okullar açılacak mı? Sömestr (15 tatil) uzatıldı mı? İşte, detaylar…

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 22 Ocak itibarıyla 15 Tatil (Sömestr) başladı. İki hafta sürecek tatilin ardından öğrenciler için ikinci dönemin ilk ders zili 5 Şubat'ta çalacak.

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15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip vakaları ve son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle 15 tatil uzayacak şeklindeki iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyor.

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

15 TATİL 1 AY OLDU MU?

Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem 5 Şubat itibariyle başlayacak. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler iki haftalık aranın ardından ikinci döneme başlayacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları da son günlerde öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

Birtakım mecralarda dolaşıma giren sömestr tatili uzatılacak iddialarının arkasındaki gerçek kısa sürede aydınlığa kavuştu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

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