15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat’ta açılacak mı?

15 TATİL 1 AY OLDU MU?

Normal şartlarda MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem 5 Şubat itibariyle başlayacak. 19 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler iki haftalık aranın ardından ikinci döneme başlayacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili ortaya atılan bu iddia ile birlikte 15 tatilin 1 aya uzatılacağı iddiaları da son günlerde öğrencilerin gündeminde yer alıyor.