Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:06
15 tatil uzayacak iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı?
Okullarda birinci dönem sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. Öğrenciler, 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline giriş yaparken sosyal medyada 15 tatil uzayacak iddiası gündeme geldi. Ortaya atılan iddiaların arkasındaki gerçek kısa sürede aydınlığa kavuştu. Peki; Okullar 5 Şubat'ta açılacak mı? 15 tatil uzayacak iddiası gerçeği yansıtıyor mu? İşte, merak edilen detaylar…