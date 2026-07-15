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Haberler Fotohaber 15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:44

15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği kararıyla alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri doğrultusunda, metrobüs hattında geçici güzergah değişikliğine gidilerek bazı kritik duraklar yolcu erişimine tamamen kapatıldı. Böylece vatandaşlar "Bugün metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte mağdur olmamanız için bilmeniz gereken kapalı duraklar, alternatif güzergahlar ve son durum gelişmeleri...

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15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

İstanbul'da milyonlarca toplu taşıma kullanıcısını ilgilendiren kritik bir karar alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri ve etkinlik kararları doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle şehrin ana ulaşım damarı olan metrobüs hattında güzergah değişikliğine gidildi. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayacak olan bu geçici uygulama, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

15 TEMMUZ'DA METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

İETT tarafından yapılan duyuruya göre İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek anma törenleri nedeniyle geçici güzergah düzenlemesine gidildi ve bazı duraklar kapatıldı.

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15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

BUGÜN HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI OLACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında, güvenlik ve sporcu sağlığı gerekçesiyle bazı metrobüs durakları kapatıldı. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayan bu geçici uygulama, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları, geçici olarak yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır:

  • Fikirtepe
  • Uzunçayır
  • Acıbadem
  • Altunizade
  • Burhaniye
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

İKİ YAKA ARASI ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Yapılan bu zorunlu değişiklik nedeniyle yetkililer, yolcuların mağdur olmaması için aktarma noktalarını net bir şekilde belirledi. Çarşamba günü iki yaka arasında seyahat edecek vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na Geçişlerde: Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan metrobüse binen yolcularımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan metrobüs araçlarımızla Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan aktarma yaparak yolculuklarına devam edebilecektir.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na Geçişlerde: Beylikdüzü yönünden gelen ve Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcularımızın, Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir.

15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında anlık yol kapamaları ve güzergâh değişiklikleri yaşanabileceğini hatırlatarak, İstanbulluların yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmelerini önemle tavsiye ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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