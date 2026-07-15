15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?

BUGÜN HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI OLACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu kapsamında, güvenlik ve sporcu sağlığı gerekçesiyle bazı metrobüs durakları kapatıldı. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayan bu geçici uygulama, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları, geçici olarak yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır: