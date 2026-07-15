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15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:44
15 Temmuz 2026 Kapalı Metrobüs Durakları | Bugün hangi metrobüs durakları kapalı olacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği kararıyla alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri doğrultusunda, metrobüs hattında geçici güzergah değişikliğine gidilerek bazı kritik duraklar yolcu erişimine tamamen kapatıldı. Böylece vatandaşlar "Bugün metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte mağdur olmamanız için bilmeniz gereken kapalı duraklar, alternatif güzergahlar ve son durum gelişmeleri...