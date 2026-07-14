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15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:11
15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Böylece çalışanlar ve resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar tatil takvimine odaklandı. "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü?" soruları, hafta ortasında yaşanacak idari işleyişi öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu anlamlı günün yasal statüsü, mesai düzenini ve resmi dairelerin çalışma saatlerini doğrudan etkiliyor.