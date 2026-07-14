Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:11

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Böylece çalışanlar ve resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar tatil takvimine odaklandı. "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü?" soruları, hafta ortasında yaşanacak idari işleyişi öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu anlamlı günün yasal statüsü, mesai düzenini ve resmi dairelerin çalışma saatlerini doğrudan etkiliyor.

  • ABONE OL
15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz'un yaklaşmasıyla birlikte, yurt genelinde milyonlarca çalışan ve vatandaş planlamalarına yön vermek için takvime kilitlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizin anılacağı ve demokrasi zaferinin kutlanacağı bu özel günde, tatil planı yapanlar veya resmi dairelerde işi olanlar çalışma saatlerini araştırmaya hız verdi. Böylece 15 Temmuz takvimi hafta ortasında yaşanacak idari işleyişi öğrenmek isteyen vatandaşlar için ön plana çıktı.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 15 Temmuz günü, 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasi zaferini anmak amacıyla ön plana çıkmaktadır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan değişiklikle beraber, 15 Temmuz günü 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

2026 YILINDA 15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvim yaprakları kontrol edildiğinde, 2026 yılı içerisindeki 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Haftanın tam ortasında yer alan bu durum, iş dünyası ve çalışanlar için rutin mesai düzenini bölen bir takvim yapısı oluşturuyor.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME: 5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ

15 Temmuz'un Çarşamba gününe denk gelmesi, yıllık izin planı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat doğuruyor. Stratejik bir planlamayla; 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günleri için toplamda 2 gün yıllık izin alan bir çalışan, önceki hafta sonunu da (11-12 Temmuz) sürece dahil ederek kesintisiz 5 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşuyor.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

KAMU KURUMLARI, BANKALAR VE BORSA KAPALI MI OLACAK?

Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu kapsamda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve muhtarlıklar hizmet vermeyecektir. Aynı zamanda bankalar, borsa (Borsa İstanbul), PTT şubeleri de işlem yapmayacak.

Özel sektör çalışanları için de yasal olarak tatil uygulaması geçerli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA