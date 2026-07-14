15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz'un yaklaşmasıyla birlikte, yurt genelinde milyonlarca çalışan ve vatandaş planlamalarına yön vermek için takvime kilitlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizin anılacağı ve demokrasi zaferinin kutlanacağı bu özel günde, tatil planı yapanlar veya resmi dairelerde işi olanlar çalışma saatlerini araştırmaya hız verdi. Böylece 15 Temmuz takvimi hafta ortasında yaşanacak idari işleyişi öğrenmek isteyen vatandaşlar için ön plana çıktı.