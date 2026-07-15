15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

ATM VE MOBİL BANKACILIK KULLANILABİLECEK Mİ?

Banka şubeleri kapalı olsa da ATM'ler ile mobil ve internet bankacılığı hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar para çekme ve yatırma, fatura ödeme, hesap kontrolü, kart işlemleri ve uygun para transferi hizmetlerinden dijital kanallar aracılığıyla yararlanabilecek.

Bankaların bakım çalışmaları, işlem limitleri veya güvenlik uygulamaları nedeniyle bazı hizmetlerde geçici kısıtlamalar yaşanabileceğinden bankanın mobil uygulamasındaki güncel bilgilendirmelerin kontrol edilmesi gerekiyor.