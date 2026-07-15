Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:55

15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde banka şubelerinde işlem yapmayı planlayan vatandaşlar, resmî tatil çalışma düzenini merak ediyor. Şube işlemlerinin yanı sıra EFT, FAST, havale, ATM ve mobil bankacılık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği de günün öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, EFT, FAST ve havale işlemleri detayları…

  • ABONE OL
15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

Banka şubelerinden para yatırma, kredi, hesap açma veya müşteri temsilcisi aracılığıyla işlem yapacakların 15 Temmuz çalışma programını dikkate alması gerekiyor. Şube mesaisi ile EFT, FAST ve havale işlemlerine ilişkin ayrıntılar resmî tatil düzenine göre şekillenecek.

15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankaların normal şubeleri, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün genel tatil kapsamında bulunması nedeniyle banka şubelerinde normal mesai yapılmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

15 Temmuz'da verilen standart EFT talimatları aynı gün işleme alınmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının EFT sistemi, resmî tatil günleri dışında hafta içi çalışıyor.

15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

15 TEMMUZ'DA FAST YAPILIR MI?

FAST işlemleri, 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. TCMB tarafından işletilen FAST sistemi, resmî tatiller ve hafta sonları dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni

ATM VE MOBİL BANKACILIK KULLANILABİLECEK Mİ?

Banka şubeleri kapalı olsa da ATM'ler ile mobil ve internet bankacılığı hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar para çekme ve yatırma, fatura ödeme, hesap kontrolü, kart işlemleri ve uygun para transferi hizmetlerinden dijital kanallar aracılığıyla yararlanabilecek.

Bankaların bakım çalışmaları, işlem limitleri veya güvenlik uygulamaları nedeniyle bazı hizmetlerde geçici kısıtlamalar yaşanabileceğinden bankanın mobil uygulamasındaki güncel bilgilendirmelerin kontrol edilmesi gerekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA