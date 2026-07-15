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15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:55
15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? EFT, FAST, havale işlemlerinin durumu ve çalışma düzeni
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde banka şubelerinde işlem yapmayı planlayan vatandaşlar, resmî tatil çalışma düzenini merak ediyor. Şube işlemlerinin yanı sıra EFT, FAST, havale, ATM ve mobil bankacılık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği de günün öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, EFT, FAST ve havale işlemleri detayları…