Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil takviminde yer alması, hem bankacılık sektörünü hem de sermaye piyasalarını doğrudan etkiliyor. Böylece bu anlamlı günde; ülke genelindeki tüm bankalarının şubeleri ile Borsa İstanbul (BİST) çalışma durumu dikkat çekti. Finansal ödemeleri olanlar, borç kapatacaklar ya da borsada nakit çıkışı planlayan vatandaşlar; 15 Temmuz'da piyasaların çalışma düzenini yakın takibe aldı.