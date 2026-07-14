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Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:34
Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bankaların ve borsanın çalışma düzeni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurumun mesai düzeninde değişiklik ön plana çıktı. Böylece "15 Temmuz bankalar ve borsa açık mı kapalı mı olacak, çalışıyor mu?" soruları sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...