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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:34

Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bankaların ve borsanın çalışma düzeni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurumun mesai düzeninde değişiklik ön plana çıktı. Böylece "15 Temmuz bankalar ve borsa açık mı kapalı mı olacak, çalışıyor mu?" soruları sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...

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Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil takviminde yer alması, hem bankacılık sektörünü hem de sermaye piyasalarını doğrudan etkiliyor. Böylece bu anlamlı günde; ülke genelindeki tüm bankalarının şubeleri ile Borsa İstanbul (BİST) çalışma durumu dikkat çekti. Finansal ödemeleri olanlar, borç kapatacaklar ya da borsada nakit çıkışı planlayan vatandaşlar; 15 Temmuz'da piyasaların çalışma düzenini yakın takibe aldı.

Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE BORSA AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Uygulanan resmi tatil dolayısıyla, yarın gün boyunca bankalar ve borsa kapalı olacak.

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Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

YARIN HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Para transferleri resmi tatil günleri dışında ve banka çalışma saatleri içerisinde gerçekleşiyor. Ancak FAST işlemi ile 7/24 para gönderimi yapmak mümkün.

Yarın bankalar ve borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Bankalar ve Borsa Çalışma Durumu Netleşti!

BANKALAR VE BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul ve bankalar bir sonraki iş gününde; 16 Temmuz Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek. Borsa işlemleri ve FAST dışında yapılan para transferleri için bu tarih beklenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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