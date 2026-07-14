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15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:41
15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni değişecek. Hastane polikliniklerinde randevusu bulunanlar ile aile hekimine başvurmayı planlayanlar, resmî tatil uygulamasının hangi birimleri kapsadığını kontrol ediyor. Acil servisler ve sağlık ocaklarının 15 Temmuz Çarşamba günkü çalışma durumu belli oldu. Peki, 15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?