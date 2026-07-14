15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde sağlık kuruluşlarına başvuracak vatandaşlar, randevu ve muayene planlarını resmî tatil düzenine göre yapıyor. Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servislerde uygulanacak çalışma programı, sağlık hizmeti alacak kişiler açısından belirleyici olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü geçerli olacak uygulamanın ayrıntıları belli oldu.