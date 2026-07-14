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Haberler Fotohaber 15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:41

15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni değişecek. Hastane polikliniklerinde randevusu bulunanlar ile aile hekimine başvurmayı planlayanlar, resmî tatil uygulamasının hangi birimleri kapsadığını kontrol ediyor. Acil servisler ve sağlık ocaklarının 15 Temmuz Çarşamba günkü çalışma durumu belli oldu. Peki, 15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

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15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde sağlık kuruluşlarına başvuracak vatandaşlar, randevu ve muayene planlarını resmî tatil düzenine göre yapıyor. Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil servislerde uygulanacak çalışma programı, sağlık hizmeti alacak kişiler açısından belirleyici olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü geçerli olacak uygulamanın ayrıntıları belli oldu.

15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

15 TEMMUZ HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü devlet hastanelerinin normal poliklinikleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında genel tatil günü olarak uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında normal mesai yapılmayacak.

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15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

YARIN HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 15 Temmuz'da açık olacak. Acil servislerde resmî tatil günleri de dâhil olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor. Hayati tehlike oluşturan hastalık, yaralanma ve acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlar doğrudan en yakın hastanenin acil servisine başvurabilecek.

Acil sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ambulans talebinde bulunabilecek. Sağlık Bakanlığının 112 Acil Sağlık Hizmetleri, günün 24 saati gelen acil çağrıları değerlendirerek hizmet veriyor.

15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Halk arasında sağlık ocağı olarak bilinen aile sağlığı merkezleri, 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı olacak. Aile hekimleri genel tatil günü nedeniyle rutin muayene, reçete, rapor ve tahlil hizmeti vermeyecek.

Aile hekimliği hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, tatilin ardından 16 Temmuz Perşembe günü bağlı bulundukları aile sağlığı merkezine başvurabilecek.

15 Temmuz hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Poliklinikler çalışacak mı?

HASTANE RANDEVULARI GEÇERLİ Mİ?

15 Temmuz'un resmî tatil olması nedeniyle kamu hastanelerinin rutin polikliniklerinde normal randevulu muayene yapılmayacak. Vatandaşlar yeni randevu durumunu MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 üzerinden kontrol edebilecek.

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