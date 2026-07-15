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15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:56
15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'un içme suyu kaynaklarındaki son durum, İSKİ tarafından yayımlanan günlük ölçümlerle güncellendi. 15 Temmuz tarihli İstanbul baraj doluluk oranları ve su kaynaklarındaki son tablo belli oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 15 Temmuz tarihli İSKİ günlük ölçümü...