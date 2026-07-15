15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

15 Temmuz verilerine göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip su kaynağı yüzde 89,54 ile Elmalı Barajı oldu. Elmalı'yı yüzde 84,59 ile Ömerli ve yüzde 77,47 ile Darlık Barajı izledi.