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Haberler Fotohaber 15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:56

15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'un içme suyu kaynaklarındaki son durum, İSKİ tarafından yayımlanan günlük ölçümlerle güncellendi. 15 Temmuz tarihli İstanbul baraj doluluk oranları ve su kaynaklarındaki son tablo belli oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 15 Temmuz tarihli İSKİ günlük ölçümü...

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15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan tabloda kent genelindeki ortalama doluluk seviyesi ile barajların ayrı ayrı ölçüm sonuçları yer aldı. En yüksek ve en düşük seviyenin kaydedildiği barajlar da son verilerle netleşti.

15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ'nin 15 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 59,71 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 60,01 seviyesinde bulunan oran, bir günde 0,30 geriledi.

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15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

15 TEMMUZ 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin güncel ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk seviyeleri şöyle:

  • Elmalı Barajı: Yüzde 89,54
  • Ömerli Barajı: Yüzde 84,59
  • Darlık Barajı: Yüzde 77,47
  • Alibey Barajı: Yüzde 56,97
  • Terkos Barajı: Yüzde 49,10
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,72
  • Kazandere Barajı: Yüzde 36,22
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,57
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 31,99
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 28,52
15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

15 Temmuz verilerine göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip su kaynağı yüzde 89,54 ile Elmalı Barajı oldu. Elmalı'yı yüzde 84,59 ile Ömerli ve yüzde 77,47 ile Darlık Barajı izledi.

15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN BOŞ BARAJI HANGİSİ?

İstanbul'daki en düşük doluluk oranı yüzde 28,52 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Istrancalar'ın ardından yüzde 31,99 ile Pabuçdere ve yüzde 35,57 ile Sazlıdere, doluluk seviyesi en düşük barajlar arasında yer aldı.

15 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

BARAJ DOLULUK ORANI BİR GÜNDE NE KADAR DÜŞTÜ?

İstanbul barajlarının genel doluluk oranı 14 Temmuz'da yüzde 60,01 olarak kaydedilirken 15 Temmuz'da yüzde 59,71'e indi. Böylece toplam dolulukta bir günlük 0,30 puanlık düşüş yaşandı.

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