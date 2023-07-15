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Haberler Fotohaber 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 08:14

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı sorusu, internetten alışveriş yapanlar ve evrak gönderimi yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığından bugün kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişi tarafından yanıt arıyor. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumu kurumlar tarafından ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 15 Temmuz kargo çalışma saatleri haberimizde.

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu diye merak eden vatandaşlar kargo firmalarının ve PTT'nin açıklamalarını takip ediyor. Dini ve milli bayramlarla birlikte anma ve kutlama günleri de resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu günlerde ise kamu kurumları ve özel sektördeki iş yerleri belirli bir süre boyunca tatilde oluyor. Bu kapsamda resmi tatil olarak değerlendirilen 15 Temmuz'da kargo, eczane, banka, noter gibi kurumların çalışma durumu araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte 15 Temmuz kargo çalışma saatleri.

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.

Kargolar resmi tatillerde hizmet vememektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, 15 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

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15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?

Resmi tatillerde posta ve kargo şirketleri hizmet vermiyor.

Bu nedenle 15 Temmuz'da PTT ve kargo şubeleri kapalı olacak.

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Kargolar 17 Temmuz Pazartesi normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.

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