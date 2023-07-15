15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı sorusu, internetten alışveriş yapanlar ve evrak gönderimi yapmayı planlayanlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığından bugün kargolar çalışıyor mu sorusu pek çok kişi tarafından yanıt arıyor. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumu kurumlar tarafından ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 15 Temmuz kargo çalışma saatleri haberimizde.