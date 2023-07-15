15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı, çalışıyor mu diye merak eden vatandaşlar kargo firmalarının ve PTT'nin açıklamalarını takip ediyor. Dini ve milli bayramlarla birlikte anma ve kutlama günleri de resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu günlerde ise kamu kurumları ve özel sektördeki iş yerleri belirli bir süre boyunca tatilde oluyor. Bu kapsamda resmi tatil olarak değerlendirilen 15 Temmuz'da kargo, eczane, banka, noter gibi kurumların çalışma durumu araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte 15 Temmuz kargo çalışma saatleri.