Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:29

15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbol ve voleybol sahalarında önemli karşılaşmalar oynanacak. Dünya Kupası'nda final biletinin sahibini bulacağı yarı final mücadelesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve kulüplerin yeni sezon hazırlıkları spor gündeminde yer alacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Temmuz maç takvimi…

  • ABONE OL
15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Temmuz Çarşamba günü spor gündeminde farklı organizasyonlardan karşılaşmalar yer alacak. Futbol ve voleybolseverler, gün boyunca oynanacak mücadelelerin saatlerini ve yayın bilgilerini takip edecek. Hazırlık maçlarından Avrupa kupalarına, millî takım karşılaşmalarından Dünya Kupası programına kadar günün öne çıkan müsabakaları belli oldu.

15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbol programında Dünya Kupası yarı finali, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmaları ve hazırlık maçları yer alıyor. Günün öne çıkan mücadelesinde İngiltere ile Arjantin, final bileti için karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin saat 22.00'de karşılaşacak. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, finalde İspanya'nın rakibi olacak.

15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda bugün dört rövanş karşılaşması oynanacak. Günün programı şöyle:

  • 20.30: Universitatea Craiova-ML Vitebsk
  • 21.15: Atert Bissen-Klaksvik
  • 22.00: Egnatia-Petrocub
  • 22.00: Sutjeska-Kairat Almaty

BUGÜNKÜ HAZIRLIK MAÇLARI

Kulüplerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında AjaxVfL- Bochum saat 18.00'de, Salzburg-Rams Başakşehir ve Lyon-Servette karşılaşmaları ise saat 19.30'da başlayacak.

15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ VOLEYBOL MAÇI VAR?

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında Filenin Efeleri, Sırbistan etabındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Millî takım, final etabına yükselme hedefi doğrultusunda ev sahibi Sırbistan karşısında puan arayacak.

15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan ile Türkiye arasındaki Voleybol Milletler Ligi karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Belgrad'da oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus üzerinden canlı yayımlanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA