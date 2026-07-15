15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Temmuz Çarşamba günü spor gündeminde farklı organizasyonlardan karşılaşmalar yer alacak. Futbol ve voleybolseverler, gün boyunca oynanacak mücadelelerin saatlerini ve yayın bilgilerini takip edecek. Hazırlık maçlarından Avrupa kupalarına, millî takım karşılaşmalarından Dünya Kupası programına kadar günün öne çıkan müsabakaları belli oldu.