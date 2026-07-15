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15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:29
15 Temmuz maç takvimi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü futbol ve voleybol sahalarında önemli karşılaşmalar oynanacak. Dünya Kupası'nda final biletinin sahibini bulacağı yarı final mücadelesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve kulüplerin yeni sezon hazırlıkları spor gündeminde yer alacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Temmuz maç takvimi…