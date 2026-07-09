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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:54
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi
2026 resmi tatil takvimi planlarını yapan milyonlarca çalışan ve öğrenci, "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü yasal mevzuat kapsamında tatil olarak uygulanıyor. Bu yıl hafta ortasında yer alan özel gün, az sayıda yıllık izin kullanımıyla çalışanlara köprü izin fırsatı sunuyor.