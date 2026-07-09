15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri de bugünün tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olduğudur. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan değişiklikle beraber, 15 Temmuz günü 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla 14 Temmuz Salı günü mesai normal saatinde bitecek, 15 Temmuz Çarşamba günü ise tam gün tatil uygulanacak.