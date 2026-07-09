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Haberler Fotohaber 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:54

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

2026 resmi tatil takvimi planlarını yapan milyonlarca çalışan ve öğrenci, "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü yasal mevzuat kapsamında tatil olarak uygulanıyor. Bu yıl hafta ortasında yer alan özel gün, az sayıda yıllık izin kullanımıyla çalışanlara köprü izin fırsatı sunuyor.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Türkiye genelinde gözler kamu kurumlarının ve özel sektörün çalışma düzenine çevrildi. 2016 yılında TBMM'de kabul edilen yasa tasarısıyla takvime eklenen bu anlamlı günde, yurt genelinde anma programları düzenlenecek. Yılın ikinci yarısındaki bu ilk tatil, seyahat planları için de kapı aralıyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

15 TEMMUZ 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılın merakla beklenen resmi tatillerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2026 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta tam ortadan bölündüğü için kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve belediyeler Çarşamba günü kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için de yasal olarak tatil uygulaması geçerli sayılacak.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri de bugünün tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olduğudur. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan değişiklikle beraber, 15 Temmuz günü 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla 14 Temmuz Salı günü mesai normal saatinde bitecek, 15 Temmuz Çarşamba günü ise tam gün tatil uygulanacak.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Tatil Takvimi

HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME: 5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ

15 Temmuz'un Çarşamba gününe denk gelmesi, yıllık izin planı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat doğuruyor. Stratejik bir planlamayla; 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günleri için toplamda 2 gün yıllık izin alan bir çalışan, önceki hafta sonunu da (11-12 Temmuz) sürece dahil ederek kesintisiz 5 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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