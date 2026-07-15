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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:42
15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar için bu anlamlı tarihin takvimi ön plana çıktı. "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi kurumlar kapalı olacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte çalışanlar ve plan yapacak vatandaşlar için bugüne ait detaylar...