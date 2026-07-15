15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

BUGÜN HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu kapsamda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve muhtarlıklar hizmet vermeyecektir. Aynı zamanda bankalar, borsa (Borsa İstanbul), PTT şubeleri de işlem yapmayacak.

Özel sektör çalışanları için de yasal olarak tatil uygulaması geçerli sayılacak.