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Haberler Fotohaber 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:42

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşlar için bu anlamlı tarihin takvimi ön plana çıktı. "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi kurumlar kapalı olacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte çalışanlar ve plan yapacak vatandaşlar için bugüne ait detaylar...

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; bu anlamlı tarihin takvim detayları vatandaşların gündeminde yer aldı. Böylece 15 Temmuz resmi tatil durumu, kurumların çalışma saatleri ve toplu taşıma ücret tarifesi ön plana çıktı. Açıklanan bilgiler doğrultusuyla, vatandaşlar planlarını netleştirebilecek.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 15 Temmuz günü, 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasi zaferini anmak amacıyla ön plana çıkmaktadır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan değişiklikle beraber, 15 Temmuz günü 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

BUGÜN HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu kapsamda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve muhtarlıklar hizmet vermeyecektir. Aynı zamanda bankalar, borsa (Borsa İstanbul), PTT şubeleri de işlem yapmayacak.

Özel sektör çalışanları için de yasal olarak tatil uygulaması geçerli sayılacak.

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2026 Takvimi

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Karara göre ücretsiz ulaşım uygulaması bu hatlarda geçerli olacak:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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