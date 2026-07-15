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15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026
Giriş Tarihi: 15.07.2026 01:27
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 01:30
15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerden yükselecek olan sela vakti ve anma programı detayları netleşti. Peki, bu anlamlı günde 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte 2026 sela saati.