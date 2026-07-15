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Haberler Fotohaber 15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026
Giriş Tarihi: 15.07.2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 01:30

15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerden yükselecek olan sela vakti ve anma programı detayları netleşti. Peki, bu anlamlı günde 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte 2026 sela saati.

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15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla bu tarihi direnişi ve kazanılan demokrasi zaferini gururla anıyor. Yurt genelinde şehitlik ziyaretleri, özel sergiler ve anma yürüyüşleri düzenlenirken, vatandaşlar 15 Temmuz sela vakti için de araştırmalara hız kazandırdı.

15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin en önemli sembollerinden biri olan sela, bu yıl da geleneksel saatinde tüm Türkiye'de yankılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi takvime göre; 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tam saat 00.13'te 81 ildeki tüm camilerden aynı anda sela sesleri yükselecek.

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15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

10. YILA ÖZEL "100 ETKİNLİK" SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, milli birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmak amacıyla 10. yıl dönümüne özel geniş çaplı bir anma seferberliği yürütülüyor. 81 il valiliğinin iş birliğiyle hazırlanan "15 Temmuz'un 10. Yılında 100 Etkinlik" programı kapsamında paneller, spor müsabakaları, konserler ve özel dinletiler vatandaşlarla buluşuyor.

15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

  • Aynı gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak, merkez camiler ile program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak.
  • Yarın öğle namazı öncesinde müftülüklerce belirlenen merkez camilerde mevlid-i şerif programları düzenlenecek, tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek.
  • Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler ve perşembe günü bazı camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği "sabah namazı buluşması" programları düzenlenecek.
15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026
  • Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri yapılacak. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik hizmet mekanlarında gençlere yönelik bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek.
  • Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.
15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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