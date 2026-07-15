15 Temmuz Selası ne zaman, saat kaçta okunacak? 10. Yıl 15 Temmuz Etkinlik Programı ve sela saati 2026

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin en önemli sembollerinden biri olan sela, bu yıl da geleneksel saatinde tüm Türkiye'de yankılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi takvime göre; 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tam saat 00.13'te 81 ildeki tüm camilerden aynı anda sela sesleri yükselecek.