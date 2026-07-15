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15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026
Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 21:41
15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında minarelerden yükselecek sela sesleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, 15 Temmuz selası ne zaman ve saat kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde icra edilecek olan programın tüm detayları belli oldu.