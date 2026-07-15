15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUYOR?

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişimine karşı, dönemin Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden selalar okunmuştu. Bu sela sesleri, halkı darbecilere karşı direnmeye ve meydanlara inerek milli iradeye sahip çıkmaya davet eden tarihi bir çağrı işlevi gördü. O geceden itibaren her yıl 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı sela okunması, kazanılan demokrasi zaferinin ve şehitlerin aziz hatırasının yaşatılması adına bir gelenek haline geldi.