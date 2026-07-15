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Haberler Fotohaber 15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026
Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 21:41

15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında minarelerden yükselecek sela sesleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, 15 Temmuz selası ne zaman ve saat kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde icra edilecek olan programın tüm detayları belli oldu.

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15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye genelindeki binlerce camide eş zamanlı olarak sela sesleri yankılanacak. Anma programına katılan ve milli birlik ruhunu yeniden yaşamak isteyen milyonlarca kişi, bu gece yarısı başlayacak sela vaktini bekliyor. 15 Temmuz sela saati bu noktada sorgulanıyor.

15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

15 TEMMUZ SELASI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre; Türkiye genelindeki tüm camilerde sela sesleri 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat tam 00.13'te yükselecek. 81 ilde eş zamanlı olarak okunacak selalar, milli mücadelenin ve hain darbe girişimine karşı kazanılan zaferin sembolü olarak minarelerden yankılanacak.

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15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

CAMİLERİN MİNARE IŞIKLARI SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

Diyanet'in hazırladığı anma programı kapsamında yalnızca selalar okunmayacak, aynı zamanda görsel bir birliktelik de sağlanacak.

  • Selaların okunmaya başlamasıyla birlikte tüm camilerin minare ışıkları (kandiller) sabah namazına kadar açık tutulacak.
  • Merkez camiler ile anma etkinliklerinin yapıldığı meydanlara yakın olan camiler, gece boyunca vatandaşların ibadeti ve ziyaretleri için açık bulundurulacak.
  • 16 Temmuz sabahı ise tüm camilerde geniş katılımlı "Sabah Namazı Buluşmaları" organize edilecek.
15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026

15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUYOR?

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişimine karşı, dönemin Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden selalar okunmuştu. Bu sela sesleri, halkı darbecilere karşı direnmeye ve meydanlara inerek milli iradeye sahip çıkmaya davet eden tarihi bir çağrı işlevi gördü. O geceden itibaren her yıl 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı sela okunması, kazanılan demokrasi zaferinin ve şehitlerin aziz hatırasının yaşatılması adına bir gelenek haline geldi.

15 Temmuz Selası okundu mu, ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz Sela Saati 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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